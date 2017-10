Oranje plaatst zich op de valreep voor Divisie A met allersterkste landen

Het Nederlands elftal lijkt zeker van een plek in Divisie A van de Nations League. Door de 2-0 zege op Zweden meldt Oranje zich in de divisie met de sterkste landen: Duitsland, Portugal, België, Spanje, Zwitserland, Frankrijk, Engeland, Italië, Polen, Kroatië en IJsland. De divisie wordt verdeeld in vier poules, dus Oranje komt terecht in een groep met twee andere landen Op 24 januari 2018 vindt de loting plaats.

De groepswedstrijden van de Nations League worden tussen september en november 2018 afgewerkt. In elke divisie wordt één EK 2020-ticket verdeeld. Van de 24 deelnemers plaatsen 20 zich via de reguliere kwalificatiecyclus en de overige 4 deelnemers zijn dus afkomstig uit de Nations League. De poulewinnaars binnen een divisie gaan de strijd met elkaar aan om één plaatsbewijs voor het EK. In Divisie A, waarin dus vier poulewinnaars zijn, gebeurt dat in een halve finale en een finale. Die wedstrijden vinden pas plaats in maart 2020.

Indien de nummer één van een poule zich al via de reguliere kwalificatiereeks heeft geplaatst, mag de nummer twee deelnemen aan de eindstrijd voor een EK-ticket. In het uiterste geval, als er minder dan vier teams overblijven uit een divisie die zich nog niet plaatsten voor het toernooi, wordt de UEFA-ranking gebruikt om ploegen uit andere divisies uit te nodigen. Oranje speelt in de sterkste divisie, maar ook Divisie D levert dus minstens één EK-deelnemer.

Divisie A: Duitsland, Portugal, België, Spanje, Zwitserland, Frankrijk, Engeland, Italië, Polen, Kroatië, IJsland en Nederland.

Divisie B: Rusland, Noord-Ierland, Slowakije, Zweden, Wales, Oekraïne, Bosnië-Herzegovina, Oostenrijk, Turkije, Ierland, Denemarken en Hongarije.

Divisie C: Slovenië, Albanië, Montenegro, Servië, Schotland, Tsjechië, Roemenië, Griekenland, Bulgarije, Israel, Noorwegen, Cyprus, Finland, Estland en Azerbeidzjan

Divisie D: Litouwen, Wit-Rusland, Georgië, Armenië, Macedonië, Faeröer, Luxemburg, Letland, Moldavië, Kazachstan, Liechtenstein, Andorra, Malta, Kosovo, San Marino en Gibraltar