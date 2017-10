Advocaat onder de indruk: ‘Waarschijnlijk heeft hij dit al een tijdje geweten’

Arjen Robben zette dinsdagavond een punt achter zijn loopbaan als international van het Nederlands elftal. De 33-jarige aanvaller annex aanvoerder van Oranje maakte dat dinsdagavond bekend na afloop van de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden waarin hij twee keer scoorde. Dat was echter niet voldoende om het WK te bereiken.

"Hij vertelde voor de wedstrijd wat hij van plan was en dat we dus moesten zorgen dat we het goed afsloten", vertelde bondscoach Dick Advocaat in gesprek met de NOS. "Dat heeft híj zeker gedaan. Hij speelde een fantastische wedstrijd, nam het elftal echt op sleeptouw. Waarschijnlijk heeft hij dit al een tijdje geweten en heeft hij hier helemaal naartoe geleefd."

Robben maakte op 30 april 2003 zijn debuut in het Nederlands elftal onder bondscoach Dick Advocaat in een oefeninterland tegen Portugal. Robben, destijds negentien jaar, kwam een klein kwartier voor het einde in het veld voor Marc Overmars. De Groninger kwam in totaal tot 96 interlands, waarin hij 37 keer scoorde, evenveel als Dennis Bergkamp.

Dat het WK-kwalificatieduel met Zweden zou uitlopen op de afscheidswedstrijd van Robben was al min of meer duidelijk tijdens het Wilhelmus, waarbij hij een traan moest laten. De aanvaller van Bayern München deed mee aan drie EK's (2004, 2008 en 2012) en drie WK's (2006, 2010 en 2014)