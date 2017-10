Robben zet deur toch op een kier: ‘Ik weet niet hoe mijn carrière gaat lopen’

De teleurstelling over het missen van het WK in Rusland overheerste, maar toch had Arjen Robben dinsdagavond ook genoten van de laatste kwalificatiewedstrijd tegen Zweden (2-0). "Het ging niet om mij, niet om mijn afscheidswedstrijd. Maar ik wist in mijn hoofd heel goed dat dit mijn laatste wedstrijd in Oranje kon zijn."

Robben stopt bij Oranje, maar wilde niet uitsluiten dat hij ooit nog eens terugkeert. "Zeg nooit nooit, in de voetballerij zijn er wel eens mensen die terugkomen", erkende de aanvaller van Bayern München. "Ik weet niet hoe mijn carrière gaat lopen, dat is onvoorspelbaar. Ik wil kort in de toekomst kijken. Op dit moment is dat Bayern München, dat is nog de top van Europa."

Tijdens het Wilhelmus kwamen de tranen, in de wedstrijd maakte Robben twee goals. "Ik wilde nog één keer zo graag laten zien wat ik kan. Ik zat er gewoon lekker in, heb alleen maar gedribbeld en gedaan. Dat is hoe ik ben, zo heb ik veertien jaar lang geprobeerd me te laten zien in het Nederlands elftal."

Robben maakte op 30 april 2003 zijn debuut in het Nederlands elftal onder bondscoach Dick Advocaat in een oefeninterland tegen Portugal. Robben, destijds negentien jaar, kwam een klein kwartier voor het einde in het veld voor Marc Overmars. De Groninger kwam in totaal tot 96 interlands, waarin hij 37 keer scoorde, evenveel als Dennis Bergkamp.