Van Dijk: ‘Ik heb veel van Arjen Robben geleerd zonder dat hij het wist’

Virgil van Dijk heeft vertrouwen dat er andere spelers zullen opstaan bij het Nederlands elftal, nu Arjen Robben een punt achter zijn interlandloopbaan heeft gezet. De aanvaller gaf dinsdagavond na de laatste WK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden (2-0) aan dat hij het na missen van het WK én 96 interland wel welletjes vindt.

Een keuze die Van Dijk betreurt maar ook respecteert. "Arjen is een perfecte prof, hij gaat altijd voor de volle honderd procent", vertelde de verdediger van Southampton in gesprek met de NOS. "Zijn kwaliteiten zijn niet normaal, dat laat hij ook wekelijks zien bij Bayern München. Ik heb heel veel van hem geleerd zonder dat hij het wist."

De vraag is wie Oranje bij de hand gaat nemen, nu ieder lid van de grote vier waarschijnlijk niet meer in aanmerking zal komen voor het Nederlands elftal. "Het is jammer, hij maakt de keuze en wij moeten verder. We hebben nog heel veel spelers met veel kwaliteit."

Bas Dost betreurde eveneens de beslissing van Robben. "Arjen is echt een geweldige speler. Pure klasse, maar ik denk niet dat hij op deze manier wilde afsluiten", zo vertelde de aanvaller van Sporting Portugal. "Robben is een speler van de buitencategorie. Ik ben ontzettend blij dat ik met hem heb mogen spelen."