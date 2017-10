Panama viert feest en debuteert op WK na blamage van Verenigde Staten

Panama debuteert volgend jaar op het WK in Rusland. Het land uit Centraal-Amerika won dinsdagavond lokale tijd de laatste kwalificatiewedstrijd tegen Costa Rica met 2-1 en plaatste zich daardoor voor het mondiale eindtoernooi. De Verenigden Staten gaven een ticket voor het WK namelijk uit handen door een nederlaag.

Román Torres was de gevierde man bij Panama. De verdediger maakte in de 88e minuut de winnende treffer tegen Costa Rica, dat zich al eerder had verzekerd van een ticket voor het WK: 2-1. Op basis van een beter doelsaldo eindigde Panama daardoor boven Honduras, dat ondanks een 3-2 zege op Mexico net tekort kwam. Honduras strijdt nu echter in een play-off met Australië om één startbewijs.

De Verenigde Staten zijn de grote verliezer en ontbreken volgend jaar zomer in Rusland. De ploeg van bondscoach Bruce Arena verloor met 2-1 bij hekkensluiter Trinidad en Tobago. Team USA zakte in de stand van de derde naar de vijfde plek en ontbreekt voor het eerst sinds 1986 op een mondiaal eindtoernooi.

Omar González was de schlemiel bij de Amerikanen: hij raakte een voorzet totaal verkeerd en zag de bal in zijn eigen doel verdwijnen. Tim Howard had daarna ook geen antwoord op een heerlijke inzet van Alvin Jones van grote afstand. Christian Pulisic maakte na rust de aansluitingstreffer, maar tot meer waren de Verenigde Staten niet in staat en tot overmaat van ramp hadden de late treffer van Román Torres voor Panama en de winst van Honduras op Mexico fatale gevolgen.