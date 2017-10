Chili ontbreekt op WK na opeisen van punten; Uruguay scoort zes keer

Uruguay heeft zich dinsdagavond van de tweede plaats achter Brazilië, dat zich in maart als eerste land al had geplaatst voor het WK, in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiecyclus verzekerd. Dankzij doelpunten van Martin Cáceres, Edinson Cavani en Luis Suárez (tweemaal) won Uruguay in Montevideo met 4-2 van Bolivia en zijn los Charruas volgend jaar zomer in Rusland actief.

Na ruim twintig minuten spelen kreeg Uruguay een domper te verwerken: Gastón Silva werkte de bal in zijn eigen doel. De verdediger stond echter aan de basis van de ommekeer: Edinson Cavani werkte zijn mislukte schot alsnog tegen de touwen en daarna kopte hij een voorzet van de back binnen, met dank aan de doelman. Daarna zette Suárez de 3-1 en 4-1 op het scorebord, waarna ook Diego Godín zijn eigen keeper passeerde en daarmee de eindstand bepaalde.

Colombia speelde met 1-1 gelijk tegen Peru. De Colombianen, met PSV'er Santiago Arias in de ploeg, kwalificeerden zich daarmee als nummer vier van de groepsfase voor het WK. Feyenoorder Renato Tapia eindigde met Peru als vijfde en gaat in de play-offs met Nieuw-Zeeland strijden om één plek op het WK.

Chili greep namelijk overal naast. De winnaar van de Copa América stond voor de laatste speelronde op de derde plaats, maar verloor in Sao Paulo met 3-0 van Brazilië en duikelde daardoor naar plek zes. Op basis van het doelsaldo moest Chili, de ploeg van onder anderen Alexis Sánchez en Arturo Vidal, Peru voor zich dulden. Paulinho en Gabriel Jesus (twee keer) deden Chili met hun doelpunten veel pijn.

Chili ging tijdens de kwalificatiereeks in hoger beroep tegen de aanwezigheid van de Paraguayaan Nelson Cabrera bij Bolivia, in het duel met Chili (1-1). Het duel werd uiteindelijk een reglementaire 0-3 zege voor de Chilenen. Daar hield het echter niet op: Cabrera speelde namelijk ook in de 1-0 zege van Bolivia op Peru, dat door het hoger beroep van Chili opeens drie punten erbij kreeg: 0-3. Als Chili niet in hoger beroep was gegaan, had men nu één punt meer gehad (gelijkspel tegen Bolivia) dan Peru (verlies tegen Bolivia). Peru eindigt nu echter op doelsaldo boven Chili, dat niet naar het WK gaat.