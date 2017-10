Messi schittert in Quito en leidt Argentinië naar WK in Rusland

Lionel Messi heeft Argentinië naar het WK in Rusland geleid. Met drie doelpunten in de laatste kwalificatiewedstrijd tegen Ecuador (1-3) zorgde de sterspeler er dinsdagavond lokale tijd voor dat het team van bondscoach Jorge Sampaoli uiteindelijk als derde in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiecyclus heeft afgesloten, met 28 punten uit 18 duels.

Argentinië begon als nummer zes aan de slotwedstrijd in de ijle lucht van Quito, op ruim 2800 meter boven zeeniveau Voor het eerst in 48 jaar dreigde de tweevoudig wereldkampioen, die in vier opeenvolgende kwalificatieduels niet één overwinning wist te boeken, te ontbreken op een mondiaal toernooi, maar Messi stond op het moment suprème op en nam la selección albiceleste bij de hand.

De start van Argentinië was ronduit slecht. Na nog geen minuut spelen schoot Romario Ibarra het reeds geëlimineerde Ecuador op voorsprong en leken de Argentijnen een moeilijke avond tegemoet te gaan. Messi schoot in de twaalfde minuut echter al de 1-1 tegen de touwen, op aangeven van Ángel Di Maria. Nog geen acht minuten later volgde het tweede doelpunt van de aanvaller: een hard en hoog schot in het doel.

Na een uur spelen bepaalde Messi de eindstand in Quito: Máximo Banguera had geen antwoord op de heerlijke inzet van de aanvaller met links. Door de overwinning plaatst Argentinië zich samen met Brazilië, Uruguay en nummer vier Colombia rechtstreeks voor het eindtoernooi in Rusland. Peru eindigde op de vijfde plek en mag zich gaan opmaken voor de play-offs tegen Nieuw-Zeeland.