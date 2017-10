Karim Rekik: ‘Ik denk en hoop dat Memphis het level van Robben kan halen’

Het Nederlands elftal nam het dinsdagavond in de Johan Cruijff ArenA op tegen Zweden voor kwalificatie voor het WK 2018 in Rusland. Helaas voor Oranje was de 2-0 zegen niet voldoende en is plaatsing voor de play-offs mislukt. Voetbalzone sprak na afloop onder meer Karim Rekik en Nathan Aké over de erfenis die de vertrekkende Arjen Robben achterlaat.