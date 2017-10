Klaassen en Janmaat eensgezind: ‘Afgekeurde doelpunt Dost doorslaggevend’

Het Nederlands elftal nam het dinsdagavond in de Johan Cruijff ArenA op tegen Zweden voor kwalificatie voor het WK 2018 in Rusland. Helaas voor Oranje was de 2-0 zegen niet voldoende en is plaatsing de play-offs mislukt. Voetbalzone sprak na het duel met invallers Davy Klaassen en Daryl Janmaat die beiden het afgekeurde doelpunt in de heenwedstrijd tegen Zweden als bepalend bestempelden.