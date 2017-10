‘Onvergetelijke’ Robben bewierookt: ‘Verdorie, nu toch het besef’

Het blijft voor Arjen Robben bij 96 interlands in Oranje. De aanvoerder, goed voor 37 doelpunten en 30 assists, kondigde dinsdagavond zijn afscheid aan na een dubbelslag tegen Zweden (2-0). Op sociale media maakt zijn keuze veel los en bedanken diverse prominenten hem voor de bewezen diensten.

112 - Arjen Robben scored or assisted a goal once every 112 minutes for the Netherlands (37 goals, 29 assists). Farewell. pic.twitter.com/macLLT3ROE