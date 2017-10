Robben zwaait af: ‘Ik zei in de rust: ‘Godver, dit is het Nederlands elftal’’

De interlandcarrière van Arjen Robben zit erop. Na zijn dubbelslag tegen Zweden (2-0) kondigde de aanvaller zijn afscheid bij het Nederlands elftal aan. Robben heeft genoten van zijn laatste interland, vertelt hij aan de NOS. "Het was bijzonder, het was moeilijk. Het ging niet om mij. Je weet heel goed dat het de laatste kan zijn, dat is bijzonder."

Robben maakt een gretige indruk en opende de score vanuit een strafschop. Met een prachtige uithaal zorgde hij vervolgens voor de eindstand. "Ik wilde graag nog een keer laten zien wat ik kan. Dat is gelukt, ik zat lekker in de wedstrijd. Zo heb ik me altijd geprobeerd te laten zien." Dat de 2-0 zege niet genoeg was voor WK-deelname, doet Robben pijn. "Zweden is er helemaal niet aan te pas gekomen. Daarom is het extra zuur."

"Ik zei in de rust: 'Godver, dit is het Nederlands elftal. Dit is wat wij moeten laten zien'", vervolgt de aanvoerder van Oranje. "Ik wil me concentreren op mijn club. Dit is ook een goed moment om het stokje over te geven. De man van glas heeft het het langste volgehouden. Nee, dat is gekkigheid." Robben zegt zich goed en fit te voelen. "Daarom wil ik zo lang mogelijk aan de top meekunnen. Dat is nogal wat, daarom steek ik daar mijn energie in."