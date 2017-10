België trakteert recordinternational Vertonghen op zege; Grieken play-offs in

Jan Vertonghen is na dinsdagavond met 97 interlands de absolute recordinternational van België en bereikte die mijlpaal tijdens een gewonnen wedstrijd. De al lang geplaatste Rode Duivels waren in het Koning Boudewijnstadion dankzij de gebroeders Eden en Thorgan Hazard en Romelu Lukaku met 4-0 te sterk voor Cyprus. Griekenland won tegelijkertijd in eigen huis met 4-0 van Gibraltar en mag zich gaan melden in de play-offs, terwijl voor Bosnië-Herzegovina, ondanks een late zege op Estland, slechts de derde plek in de poule rest.

België - Cyprus 4-0

Een wat balbezit betreft oppermachtig België nam via Eden Hazard al na twaalf minuten afstand van de bezoekers. De aanvaller van Chelsea ontving het leer na balverlies van de Cyprioten halverwege de helft van de tegenstander, dribbelde in en plaatste de bal van een paar meter buiten de zestien in de rechterhoek. De Belgen bleven daarna vanzelfsprekend de bovenliggende partij en kregen kansen via Michy Batshuayi en Thorgan Hazard, die er echter niet in slaagden om Kostas Panayi te passeren.

Na de onderbreking was het opnieuw Batshuayi die voor gevaar zorgde, maar de spits van Chelsea stuitte opnieuw op de doelman. Thorgan Hazard toonde zich echter de oplettendste en zorgde uit de rebound voor de 2-0. België drukte daarna door en Giorgios Merkis veroorzaakte met een ongelukkige handsbal een strafschop. Eden Hazard ontfermde zich over dit buitenkansje en tekende voor zijn twintigste interlandgoal. De ingevallen Lukaku mocht daarna ook nog zijn naam op het scorebord bijzetten: de spits van Manchester United werd door Axel Witsel weggestuurd en bleef uiterst koel in de afronding.

Griekenland eindigt als nummer twee en mag via de play-offs proberen om kwalificatie af te dwingen.

Griekenland - Gibraltar 4-0

Griekenland wist voor aanvang van het duel met de tegenstander afkomstig van de Rots al dat een overwinning hoe dan ook voldoende zou zijn om Bosnië-Herzegovina voor te blijven en de Europees kampioen van 2004 rammelde in de openingsfase al voorzichtig aan de poorten. Na een aantal Griekse kansen was het na 32 minuten spelen wel raak: Zeca slingerde de bal vanaf rechts de zestien in, waarna Vasilis Torosidis de bevrijdende 1-0 met het hoofd achter Deren Ibrahim hamerde. Na de rust was het hek van de dam en Kostas Mitroglu voerde de Grieken met twee intikkers in twee minuten tijd naar veilige haven. De koud in het veld staande Giannis Gianniotas breidde de marge ruim tien minuten voor tijd met een rake kopbal nog verder uit.

Estland - Bosnië-Herzegovina 1-2

Bosnië-Herzegovina ging het duel met de Esten in met de wetenschap dat de kans op het bereiken van de play-offs minimaal was. Het balbezit was in Tallinn in de eerste helft wel voor de bezoekers, maar de meeste kansen waren voor Estland. De thuisploeg slaagde er echter niet in om Asmir Begovic te passeren en kregen vlak na rust het deksel op de neus. De verdediging van de Esten ging na een verre uittrap gruwelijk in de fout en de doorgelopen Izet Hajrovic kon oog in oog met Mikhel Aksalu profiteren. Ilja Antonov bracht de thuisploeg een kwartier voor tijd echter weer op gelijke hoogte, maar Estland slaagde er daarna niet in om de deur dicht te houden. Hajrovic bezorgde zijn land in de slotfase toch nog de overwinning.