Nachtmerrie voor Zwitserland in Portugal ondanks negen overwinningen

Niet Zwitserland maar Portugal heeft dinsdagavond de eerste plaats in Groep B van de kwalificatiereeks voor het WK in Rusland opgeëist. De regerend Europees kampioen pakte dankzij een 2-0 zege ten koste van de Zwitsers, die vanaf de eerste speeldag aan kop gingen en ondanks negen overwinningen (!) toch aan de playoffs moeten deelnemen, het directe toegangsbewijs voor het WK. Het doelsaldo is doorslaggevend, daar beide landen 27 punten verzamelden: + 28 om + 16.

De eerste helft leek doelpuntloos te eindigen, maar een ongelukkig moment in de defensie van Zwitserland bracht het scorebord enkele minuten voor rust toch in beweging. Yann Sommer verliet zijn doel om een goede en lage voorzet van Eliseu onschadelijk te maken, en wierp zich voor João Mário. De bal kwam via de twee ongelukkig tegen Johann Djourou, die tot zijn ontsteltenis zag hoe de bal in zijn eigen doel verdween. Een hard gelag voor Zwitserland, daar Portugal tot dat moment amper gevaarlijk was geweest.

Het strijdplan van Zwitserland in Lissabon was immers duidelijk: de meest creatieve spelers van het team van Santos, zoals Bernardo Silva en Cristiano Ronaldo, hevig onder druk zetten en dat sorteerde effect. Portugal was alleen gevaarlijk via André Silva, wiens inzet door Sommer over de lat werd getikt. In de tweede helft liet Portugal zich ietwat meer gelden en dat resulteerde na 57 minuten spelen in de 2-0. Na een heerlijk voorbereidend werk van João Moutinho en Bernardo Silva werkte de vrijstaande André Silva het leer in tweede instantie achter Sommer.

Met de inbreng van Steven Zuber en Breel Embolo hoopte Zwitserland voor de ommekeer te kunnen zorgen, maar Portugal gaf de dubbele voorsprong niet meer uit handen. Een inzet van Haris Seferovic was het enige gevaarlijke moment van de bezoekers. Het was aan Sommer te danken dat Pepe en Ronaldo in de laatste tien minuten niet voor een ruimere overwinning zorgden.