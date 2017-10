Frankrijk boekt nipte zege en plaatst zich als groepswinnaar voor WK

Frankrijk heeft zich dinsdagavond in stijl voor het WK in Rusland geplaatst. Het team van bondscoach Didier Deschamps zegevierde met 2-1 over Wit-Rusland, in de allerlaatste wedstrijd van de kwalificatiecyclus. De Fransen verzamelden zodoende vier punten meer dan Zweden en Nederland, die in de Johan Cruijff ArenA tegen elkaar aantraden: 23 om 19. Alle doelpunten in het Stade de France vielen voor rust.

Het team van Deschamps legde in de eerste 35 minuten de basis voor de overwinning. Frankrijk domineerde in de eerste helft en ondervond hoe Wit-Rusland moeite had met het krachtige spel van les Bleus, die vooral in de lucht dreigend waren. Syarhey Chernik tikte een kopbal van Raphaël Varane over de lat en had geluk dat Olivier Giroud het leer even later op het aluminium kopte. Na 27 minuten was het toch raak. Antoine Griezmann ontving een steekpass van Blaise Matuidi en schoot de bal laag en diagonaal in het net: 1-0.

Zes minuten later verscheen de 2-0 op het scorebord. Stanislaw Dragun werkte de bal recht in de voeten van Griezmann, die direct Giroud in stelling bracht: de aanvaller werd in het strafschopgebied door twee verdedigers onder druk gezet, maar zijn van richting veranderde inzet verdween achter Chernik. Toch sloot Frankrijk de eerste 45 minuten in mineur af. Vlak voor rust liet Lucas Digne zich aftroeven door Yuri Kovalev, die zag hoe Anton Saroka sneller dan Varane op zijn pass reageerde en de bal in het doel werkte.

Na rust maakte Frankrijk een matige indruk en dat zorgde voor meer zelfvertrouwen bij Wit-Rusland, dat desondanks amper gevaar stichtte. De grootste mogelijkheid was voor Saroka, die het leer na dik een uur spelen van dichtbij naast mikte. In de laatste twintig minuten lieten les Bleus zich wat meer gelden, maar pogingen van Kylian Mbappé en Moussa Sissoko leverden niets op. Frankrijk had vrede met de minimale voorsprong en speelde de laatste tien minuten professioneel uit.