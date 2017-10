‘Wonder van Amsterdam’ blijft uit voor strijdend Nederlands elftal

Het Nederlands elftal ontbreekt volgend jaar op het WK in Rusland. De ploeg van Dick Advocaat had een zege met zeven doelpunten verschil op Zweden nodig, maar de teller bleef steken op 2-0. Arjen Robben maakte beide treffers. Oranje vocht voor wat het waard was en maakte met name voor rust een gretige indruk. Het was echter niet genoeg om de Zweden echt te laten zweten en zodoende mist Oranje de eindronde op basis van doelsaldo. Het is na het EK 2016 het tweede grote toernooi op rij dat Oranje moet laten schieten.

Robben begon wellicht aan zijn laatste interland en moest een traantje wegpinken tijdens het volkslied. De sterspeler van Oranje bleek vastberaden om zijn stempel te drukken op de wedstrijd, want in de openingsfase zorgde hij meermaals voor gevaar. De eerste doelpoging kwam van Robben, die binnendoor sneed en zijn schot gekeerd zag worden door keeper Robin Olsen. Even later probeerde hij het met een snoekduikkopbal, toen de bal bij hem terecht kwam nadat Kenny Tete het leer verkeerd raakte.

Het duurde niet lang voordat Robben kreeg waar hij naar zocht: een doelpunt. Victor Lindelöf schoot de bal tegen de eigen arm aan en de arbitrage kende een penalty toe. Met een stiftbal, die eigenlijk te laag werd ingezet, klopte hij doelman Olsen. Oranje wilde uiteraard meer, maar mocht opgelucht ademhalen toen een kopkans voor Marcus Berg met een sisser afliep. Aan de overzijde liet Georginio Wijnaldum van dichtbij een uitgelezen kans op de 2-0 onbenut. Oranje, met onder meer Nathan Aké in de basis, speelde een stuk overtuigender dan zaterdag tegen Wit-Rusland.

De klok tikte niettemin door en Oranje lag achter op schema. Via Tete had Oranje de achterstand deels moeten goedmaken, maar bij de tweede paal kreeg hij de bal van dichtbij over het doel op aangeven van Tonny Vilhena. Even daarvoor vuurde Ryan Babel een vrije trap maar net naast en ook met een hard schot in de korte hoek was de aanvaller niet succesvol. Opnieuw was het Robben die Oranje bij de hand moest nemen: met een prachtige uithaal zette de aanvoerder zijn ploeg op 2-0 na een pass van Babel. Daar bleef het echter bij in de eerste helft, omdat Vincent Janssen een open kans miste.

In de tweede helft stelde Zweden alles in het werk om het tempo uit de wedstrijd te halen. Dat lukte de Scandinaviërs beter dan voor rust en enkel via Wijnaldum kreeg Oranje een kans in het eerste kwartier na de onderbreking. De energie van de eerste helft was ver te zoeken in de tweede helft. De gastheer liep zich steeds vaker vast op de helft van Zweden en moest langzaamaan erkennen dat het 'wonder van Amsterdam' er niet meer in zat. Robben had er nog wel zin in, werd toegezongen door het publiek en kreeg nog een kans op een hattrick. Die kwam er niet. Zweden gaat de play-offs in en moet via een tweeluik deelname aan het WK zien te bewerkstelligen.