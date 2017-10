Arjen Robben kondigt afscheid aan na definitieve uitschakeling Oranje

Met het einde van de kansen van Oranje om het WK in Rusland te halen is er ook een einde gekomen aan de interlandloopbaan van Arjen Robben. De captain van het Nederlands elftal maakte dinsdagavond na de de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Zweden, waarin hij de beide treffers maakte, bekend te stoppen als international. Voor Robben stopt de teller zodoende op 96 interlands in het oranje.

Het einde van de interlandloopbaan van Robben zat er al een even aan te komen aangezien hij na de monsterzege van Zweden op Luxemburg van afgelopen zaterdag geen verdere duidelijkheid wilde geven over zijn toekomst bij Oranje. De 33-jarige Robben kampte gedurende zijn loopbaan veelvuldig met blessureleed en wil zich in de laatste jaren van zijn loopbaan compleet richten op het clubvoetbal. Het contract van de buitenspeler bij Bayern München loopt nog door tot het einde van het huidige seizoen.

Robben debuteerde onder de huidige bondscoach Dick Advocaat op 30 april 2003 tijdens een oefeninterland tegen Portugal voor het Nederlands elftal en maakte daarna veel hoogte- en dieptepunten mee. De latere captain gold op het EK in 2004 al als een van de uitblinkers, maar ging ook vooral het collectieve geheugen in vanwege de beruchte wissel in de wedstrijd tegen Tsjechië. Nadat Advocaat Robben eruit haalde voor Paul Bosvelt ging het duel alsnog verloren.

Robben speelde daarna doorslaggevende rollen op het EK in 2008, het WK in 2010, waar slechts de teen van Iker Casillas hem van een doelpunt in de finale af kon houden, en het WK van drie jaar geleden in Brazilië. Aan de hand van de uitblinkende Robben bereikte het Nederlands elftal toen een onverwachte derde plaats. De routinier slaagde er echter niet in om te voorkomen dat Oranje het EK van vorig jaar moest laten schieten en ook de kwalificatie voor het WK in Rusland kende met een derde plaats achter Frankrijk en Zweden in de poule geen succesvolle ontknoping.

De afzwaaiende aanvoerder van het Nederlands elftal komt met zijn 96 interlands terecht op plaats negen op de lijst van recordinternationals voor Oranje. Enkel Wesley Sneijder, Edwin van der Sar, Frank de Boer, Rafael van der Vaart, Giovanni van Bronckhorst, Dirk Kuyt, Robin van Persie en Phillip Cocu speelden meer interlands. Op de lijst met topschutters komt hij met zijn 36 treffers, waarvan twee tegen Zweden, op gelijke hoogte met Dennis Bergkamp en moet hij slechts Patrick Kluivert, Klaas-Jan Huntelaar en topscorer aller tijden Robin van Persie voor zich dulden.