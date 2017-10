Troost-Ekong poetste schoenen met Harry Kane: ‘Dat was normaal daar'

William Troost-Ekong plaatste zich zaterdag met Nigeria voor het WK 2018. De verdediger is basisklant bij de Super Eagles en zal vermoedelijk een van de weinige spelers met een Nederlands paspoort worden op de eindronde. Zijn jeugd bracht Troost-Ekong niet volledig door in Nederland: hij ging naar een Engelse kostschool en speelde in de jeugd voor Tottenham Hotspur. In gesprek met Voetbalzone blikt hij terug op die periode.

Troost-Ekong bewaart warme herinneringen aan zijn tijd in Londen, maar het was niet een en al glamour. "Het was geen leven van een Premier League-voetballer, dat moet je niet denken", vertelt de ex-verdediger van onder meer FC Groningen en FC Dordrecht. "Je leert belangrijke levenslessen bij Tottenham." Zo moest hij als jeugdspeler de schoenen poetsen van spelers van het eerste elftal. "Dat was normaal daar. Jongens van de A1, de reserves en jongens die doorstromen beginnen met het schoonmaken van de schoenen van de jongens van het eerste."

"Dat soort dingen houdt je nuchter", vervolgt Troost-Ekong. "Als je als vijftien- of zestienjarige bij een grote club mag tekenen, dan kan je denken dat je het al hebt gehaald. En ja, Harry Kane moest het ook doen. Ik moest zelf bijvoorbeeld de schoenen schoonmaken van jongens als Ledley King, Younès Kaboul en William Gallas schoonmaken. Met Kaboul heb ik nog regelmatig contact." Deze zomer tekende Troost-Ekong een driejarig contract bij Bursaspor, waar hij zich meteen ontwikkelde tot basisspeler.