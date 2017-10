Bosz kan zich niet vinden in kritiek: ‘Dat vind ik zo’n lulverhaal’

Het Nederlands elftal is de aansluiting met de wereldtop definitief verloren en lijkt aankomende zomer zo goed als zeker het tweede eindtoernooi op rij te gaan missen. Een van de kritiekpunten die afgelopen weken opdook is dat de Nederlandse voetballers meer en harder moeten gaan trainen. Peter Bosz kan zich echter totaal niet vinden in die kritiek.

“Dat vind ik zo’n lulverhaal. We trainen hier in Duitsland niet meer dan in Nederland. Het gaat om de kwaliteit en de intensiteit van de trainingen”, legt de trainer van Borussia Dortmund uit aan de NOS. “De intensiteit ligt hier niet hoger omdat er harder getraind wordt, maar omdat de spelers beter en volwassener zijn. Meer trainen gaat vaak ten koste van de kwaliteit.”

Bosz denkt dan ook dat er sprake is van een golfbeweging en heeft er vertrouwen in dat er over een aantal jaar weer Nederlandse spelers bij de absolute top terecht komen die vervolgens Oranje op sleeptouw kunnen nemen. De oud-coach van onder meer Ajax ziet wel dat Arjen Robben op dit moment de enige speler is die een dragende rol vervult in de Europese top en weet dat dat in zijn eigen tijd als speler anders was.

“Toen werd je nog per brief geselecteerd. Daarop stond dan ook de rest van de selectie en als je dan al die clubs achter de spelersnamen zag: AC Milan, Barcelona, Real Madrid… Tegenwoordig spelen onze jongens bij de kleinere clubs in Europa.” Bosz vertrok afgelopen zomer naar het Ruhrgebied en lijkt voorlopig niet te hoeven gepolst voor de functie van bondscoach: “Ik heb het erg goed naar mijn zin bij Dortmund.”