Ajax geeft waarschuwing: ‘Hij greep mijn keel en gooide mij over autodeur’

Oud-aanvaller en jeugdtrainer van Ajax Nordin Wooter heeft een ‘ernstige waarschuwing’ gekregen van de club, zo meldt het Algemeen Dagblad dinsdagavond. De coach van Ajax Onder-16 was een week geleden na een wedstrijd betrokken bij een handgemeen met een vader van een jeugdspeler.

De trainer kreeg na een oefenwedstrijd op De Toekomst woorden met de vader in kwestie, die ontevreden was over het aantal minuten speeltijd dat zijn zoon toebedeeld kreeg. De twee kregen het daarbij met elkaar aan de stok, waarbij Wooter zich fysiek zou hebben opgesteld: “Wooter heeft me daarbij bij de keel gegrepen en over mijn autoportier gegooid. Daarna heb ik me verweerd”, vertelt de vader, die aangifte heeft gedaan bij de politie. “Als jeugdtrainer val je geen ouders aan. En al helemaal niet waar hun kinderen bij zijn.” Bij het voorval waren meerdere getuigen aanwezig.

Ajax heeft bevestigd dat er een incident heeft plaatsgevonden, maar betwist de lezing van de vader. De club geeft aan dat Wooter eveneens aangifte heeft gedaan: “Vanwege het agressieve en dreigende handelen van de vader. Maar omdat wij het handelen van de trainer in deze situatie ook afkeuren, heeft hij een ernstige waarschuwing gekregen.”

De vader is zelf overigens ook voormalig jeugdspeler en oud-werknemer van Ajax. Hij vertrok vorig jaar na een arbeidsconflict dat volgde op het vertrek van toenmalig hoofd opleidingen Wim Jonk. De Amsterdammers hebben hem inmiddels de toegang tot de club ontzegd, terwijl de jeugdspeler zelf uit de opleiding is gezet: “De basis om samen verder te werken ontbreekt.”