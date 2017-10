Giroud verkozen boven Mbappé: ‘Hij staat in de hiërarchie boven Lacazette’

Frankrijk kan zich dinsdagavond kwalificeren voor het WK in Rusland door in eigen huis Wit-Rusland te verslaan. Bondscoach Didier Deschamps koos in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije (0-1 winst) voor een aanval met Alexandre Lacazette, Antoine Griezmann en Kylian Mbappé, maar Robert Pirès vindt dat laatstgenoemde speler moet worden vervangen door Oliver Giroud.

"Zijn mensen zijn leeftijd vergeten ofzo? Hij is pas achttien jaar. Hij heeft de potentie om een geweldige voetballer te worden en het is inderdaad noodzakelijk dat hij speelt, maar om hem leider te maken? Het is te veel druk voor zo'n jongen. Verbrand zijn vleugels niet", aldus Pires in gesprek met Le Parisien over het talent van Paris Saint-Germain.

"Ik was verbaasd over het systeem dat Deschamps hanteerde. Ik geef de voorkeur aan 4-4-2, wat ervoor zorgt dat je twee aanvallers hebt én echte buitenspelers die zowel offensief als defensief moeten leveren. Dan is het meer in balans. Met Lacazette moet je geduld hebben. Verdedigend laat hij weleens een steekje vallen. Ik maak me voor de lange termijn echter geen zorgen."

"Maar voor het WK zal Deschamps de hiërarchie accepteren, waarbij Giroud hoger staat dan Lacazette", claimt de voormalig middenvelder van Arsenal. "Met Oliver heeft hij een geweldige professional die nooit voor problemen zorgt. Je kan op hem bouwen", besluit Pirès. Giroud moet het bij the Gunners dit seizoen met een plek op de bank doen. De spits onthulde onlangs dat hij afgelopen zomer dicht bij een transfer naar Everton was.