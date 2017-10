Liverpool is Ballon d‘Or-kandidaat ongeveer anderhalve maand kwijt

Liverpool moet het wekenlang stellen zonder Sadio Mané. De sterspeler van the Reds werd zaterdag in de WK-kwalificatiewedstrijd van Senegal tegen de Kaapverdische Eilanden (2-0 winst) vlak voor tijd naar de kant gehaald en Liverpool laat dinsdag via de officiële kanalen weten dat de aanvaller ongeveer zes weken eruit ligt met een hamstringblessure.

Mané, die vanwege zijn goede prestaties bij de Merseyside-club naar verluidt in de belangstelling staat van onder meer Real Madrid, Barcelona en Juventus, werd in de zomer van 2016 naar Anfield gehaald. De 25-jarige linksbuiten annex schaduwspits, die Southampton verliet voor ruim 41 miljoen euro, maakt veel indruk met zijn spel en rendement onder Jürgen Klopp.

De Senegalees heeft in 38 wedstrijden in het shirt van Liverpool 16 keer het net gevonden en 10 keer een medespeler in stelling gebracht. In het huidige seizoen staat de teller van Mané op negen wedstrijden, drie goals en twee assists. De pijlsnelle aanvaller mist door zijn kwetsuur sowieso de belangrijke wedstrijden tegen concurrenten Manchester United (14 oktober) en Tottenham Hotspur (22 oktober).