Oranje-international gelooft er niet meer in: ‘Het is toch klaar? 8-0…'

Oranje wist zaterdagavond niet verder te komen dan een 1-3 winst tegen Wit-Rusland, waardoor het Nederlands elftal Zweden nauwelijks meer kan achterhalen in de WK-kwalificatiepoule. Steven Berghuis en Jean-Paul Boëtius zagen hoe Oranje na de monsterzege van de Scandinaviërs op Luxemburg (8-0) moeite hadden om tegen de Wit-Russen te imponeren.

"Ja, we hebben gekeken", reageert Boëtius voor de camera van FOX Sports als hem wordt gevraagd of hij Oranje heeft zien voetballen aflopen zaterdag. "Ze hebben wel gewonnen, maar ik denk dat als ze beter met de kansen waren omgesprongen, ze een reële kans hadden gehad op plaatsing. Maar goed, het is nog niet voorbij", is de linksbuiten van Feyenoord hoopvol.

Teamgenoot Berghuis, die in de WK-kwalificatie zelf nog in actie kwam tegen Zweden, gelooft er niet meer in: "Tja, het is toch klaar?! 8-0… Dan moet je te veel goals maken. Dan had je tegen Wit-Rusland zes of zeven moeten maken, dan had je nog een kans gehad. Maar nu niet meer, denk ik", aldus de negenvoudig Oranje-international. Nederland moet dinsdagavond met zeven goals verschil winnen van Zweden wil het de tweede plek in de groep overnemen.