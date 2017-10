‘Manchester United? Nee, hij kan beter terugkeren naar de Bundesliga’

Mesut Özil staat nog een jaar onder contract bij Arsenal en kan, zolang er geen nieuwe verbintenis wordt aangegaan, volgend jaar zomer transfervrij een nieuwe club uitkiezen. Onder meer Manchester United en Internazionale zouden azen op de diensten van de Duitser, maar Karl-Heinz Riedle vindt dat de middenvelder moet terugkeren naar de Bundesliga.

"Özil terug naar Duitsland? Wie weet", zegt Riedle in gesprek met Omnisport. "Er doet een gerucht de ronde dat hij naar Manchester United gaat, maar dat moet hij niet doen. Özil is een klassespeler. Als je zijn voetbalvaardigheden bekijkt… Het is gewoon geweldig wat hij op het veld allemaal laat zien. We zouden blij zijn als hij terugkeert bij een club in Duitsland, natuurlijk. Maar ik ben zijn zaakwaarnemer niet, dus ik weet niet waar hij gaat tekenen."

"Mijns inziens is de beste optie om terug te keren naar de Bundesliga. Een hele goede optie, omdat we dat een international terugkrijgen in onze competitie. Maar als hij alleen naar het geld kijkt, dan wordt het lastig. Hetzelfde salaris in Duitsland vinden ten opzichte van de salarissen in de Premier League is heel lastig", besluit de voormalig topspits van onder meer Borussia Dortmund en Duitsland.