‘Jan heeft mij de titel met Ajax gekost, ik neem hem dat niet kwalijk’

Jan Vertonghen staat voor een mijlpaal. De verdediger van Tottenham Hotspur kan dinsdagavond tegen Cyprus tekenen voor zijn 97e interland voor België. Voor het Laatste Nieuws aanleiding om oud-medespelers en oud-trainers van de ex-Ajacied aan het woord te laten, zoals Siem de Jong: "Wie had dat gedacht, Belgisch recordinternational, als halve Nederlander?"

De Jong speelde met Vertonghen samen bij Ajax en zegt een speciale band te hebben gehad met de Belg: "Voor mij is Jan eigenlijk degene met wie ik ben opgegroeid bij Ajax, we zijn in 2007 steeds meer gaan spelen en de mooiste herinnering is wel de kampioenswedstrijd tegen FC Twente in 2011. Ik zie nog vaak de beelden en zijn ontlading na het laatste fluitsignaal, dat zegt alles over die wedstrijd."

De middenvelder, die afgelopen transferperiode Newcastle United verruilde voor een terugkeer bij Ajax, spreekt van een bijzondere mijlpaal: "Recordinternational van België! Wie had dat gedacht als halve Nederlander." Wim Kwakman had Vertonghen onder zijn hoede bij de Onder-17 van de Amsterdammers en ook hij heeft lovende woorden over voor zijn voormalig pupil: "Hij deed altijd zijn best, stond zijn mannetje én hij had toen al een verwoestend schot."

"Weet je wat ik nooit zal vergeten? Op maandag hadden we altijd een vergadering met de jeugdcoaches en onder meer Louis van Gaal. Ik herinner me nog dat we wilden dat Jan meer zou durven als centrale verdediger. Meer 'indribbelen'. Op een maandag zei ik eens: 'Nou, Jan ging ook een aantal keer.' Plots hoorde ik een stem van helemaal achteraan: 'Dat heb ík toch onvoldoende gezien, hoor.' Van Gaal was het er niet mee eens", zegt Kwakman, die stelt dat Van Gaal vond dat Vertonghen nog meer initiatief moest nemen.

Trainer Henk ten Cate weet nog dat Vertonghen boos op hem was omdat hij vanwege 'kwaliteitsgebrek' werd verhuurd aan RKC Waalwijk. "Onterecht, want we hadden het beste met hem voor. Toen hij met RKC enkele speeldagen voor het einde scoorde tegen ons en wij daardoor twee punten verloren, was het mijn beurt om boos te zijn. Anders waren wij toen op kop gekomen en hadden we die nooit afgestaan. Jan heeft mij de titel met Ajax gekost. Ik neem hem dat niet kwalijk, hoor. Jan is een sportman en heeft gewoon zijn plicht vervuld."