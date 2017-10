Scheidsrechter van 21 jaar pakt vrijdag record bij Telstar - FC Dordrecht

Scheidsrechter Stan Teuben gaat komende vrijdag zijn debuut maken in de Jupiler League. De arbiter, 21 jaar, heeft van de KNVB de leiding gekregen over het duel van Telstar met FC Dordrecht. Wanneer Teuben vrijdagavond heeft gefloten voor de aftrap, wordt hij de jongste scheidsrechter ooit die in de Jupiler League of de Eredivisie heeft gefloten.

Serdar Gözübüyük heeft nu nog het record in handen: op 10 maart 2008 floot hij zijn eerste wedstrijd in het betaalde voetbal toen hij 22 jaar en ruim 4 maanden oud was. Teuben, zoon van oud-prof Tjapko Teuben, wordt in december 22 jaar. Teuben heeft in het verleden al de leiding gehad over onder meer vier bekerwedstrijden, waarin hij tien keer geel gaf en een rode kaart uit zijn borstzak haalde.

Teuben begon met fluiten bij ASV'33 uit Aarle-Rixtel. De jongeling had veel ambitie en startte spoedig zijn opmars naar de hoogste amateurklassen. Vanaf dit seizoen werd Teuben opgenomen in de masterclass betaald voetbal en was hij al een aantal keer actief als vierde offical in de Eredivisie.