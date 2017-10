Fan rent met mes in hand af op Isco; Israëlische bond ontkent ‘gerucht’

Spanje won maandagavond in een matige wedstrijd tegen Israël met een minimaal verschil (0-1) door een treffer van Asier Illarramendi. Na afloop van het duel ging het echter vooral over een incident dat plaatsvond na het laatste fluitsignaal: zes mensen bestormden het veld en één Israëlische fan is gearresteerd omdat hij met een mes in de hand richting Isco rende.

De toeschouwer rende naar de Spaanse spelmaker toe, maar vlak voordat hij bij Isco aankwam, viel het mes op de grond. Daarna werd hij op tijd overmeesterd door de toegesnelde stewards en liet het voorwerp, die hij inmiddels weer had opgepakt, weer vallen. Volgens een politiewoordvoerder zijn de spelers van La Furia Roja op geen enkel moment in gevaar geweest. "Er waren geen veiligheidsincidenten, de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen zijn tijdens en na de wedstrijd gewoon uitgevoerd", zo klinkt het.

Shlomi Barzel van de Israëlische voetbalbond zegt tegen Marca dat het verhaal is gefabriceerd: "We weten niet waar dit gerucht vandaan komt, het klopt niet. Ik denk niet dat Spanje ooit beter is verwelkomd in een ander land dan hier. We houden van ze, met name Isco, die veel werd bejubeld, maar ook alle andere spelers op het veld." Israël hangt vanwege het incident in het Teddystadion sancties van de FIFA boven het hoofd.