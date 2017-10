Routinier Cahill kopt WK-droom Syrië aan flarden in zenuwslopend duel

De nationale ploeg van Syrië maakt geen kans meer op deelname aan het WK. Dinsdag wachtte de return van een dubbele ontmoeting met Australië in Sydney, maar de ploeg van Ayman Hakeem is er niet in geslaagd om de WK-droom in leven te houden. Tim Cahill kopte zijn ploeg naar de overwinning: 2-1. Een tweeluik met de nummer vier uit de Noord- en Midden-Amerikaanse kwalificatiegroep is nog de enige horde voor Australië om het eindtoernooi van volgend jaar in Rusland te bereiken.

Syrië hield Australië donderdag nog knap op 1-1. Australië kwam vijf minuten voor rust op voorsprong, nadat Robbie Kruse binnentikte op aangeven van Mathew Leckie. Tomi Juric had de mogelijkheid zijn ploeg op 0-2 te zetten, maar de oud-spits van Roda JC Kerkrade raakte het aluminium. Vijf minuten voor tijd benutte Omar Al Soma een strafschop, waardoor Syrië mocht blijven hopen op de eerste deelname aan het WK ooit.

Al Soma maakte er dinsdagmiddag na zes minuten spelen al de 0-1 na een snelle uitbraak van de uitploeg. The Socceroos waren echter de gehele wedstrijd de bovenliggende partij en Cahill zorgde ervoor dat zijn ploeg na dertien minuten spelen al langszij kwam. De routinier schatte een voorzet van de sterk spelende Leckie goed in en kopte het leer krachtig achter Ibrahim Alma.

Daarna bleef Australië verreweg de betere ploeg, maar Syrië hield knap stand. Cahill, Tom Rogic, Leckie en James Troisie hadden mogelijkheden een voorsprong te realiseren, maar de Australiërs faalden keer op keer, mede door goed keeperswerk van Alma. Mahmoud Al Mawas kreeg in de verlenging zijn tweede gele kaart en Cahill zorgde in de 109e minuut met zijn tweede kopgoal voor de beslissing. Al Soma schoot in de slotseconden bij een vrije trap nog op de paal, maar daarna creërde Syrië geen kansen meer.