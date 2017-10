Oranje-international leefde als monnik: ‘Ik woonde alleen in Engeland'

Oranje liep het EK van 2016 mis en het Nederlands elftal zal naar alle waarschijnlijkheid ook het WK van 2018 niet halen, aangezien een overwinning van zeven doelpunten verschil op Zweden allesbehalve realistisch is. Ron Vlaar, die op het WK van 2014 in Brazilië schitterde onder Louis van Gaal, zegt dat het acteren op het eindtoernooi het hoogtepunt uit zijn carrière vormt.

De verdediger van AZ zegt dat hij na het EK in 2012, zijn eerste eindtoernooi, heel veel heeft moet laten. "Ik heb als een monnik geleefd in de periode tussen die twee toernooien. Dat was ook makkelijk voor mij. Ik woonde alleen in Engeland na mijn scheiding", zegt Vlaar, die als droom had wereldkampioen te worden, in gesprek met ELF Voetbal.

"Het WK was het hoogtepunt van mijn carrière. Zeker door de weg die ik ernaartoe had afgelegd", vervolgt Vlaar, die van mening is dat Oranje had kunnen winnen van Argentinië in de halve finale. "Het was een schaakwedstrijd waarin we misschien iets meer risico hadden moeten nemen. De ochtend na die wedstrijd stuurde ik vanuit mijn hotelkamer berichtjes naar mijn familie en vrienden die mij in die periode voor het WK hadden geholpen. Toen kwamen er tranen."

"Iedereen bij Oranje wilde meer, wilde goud. Hoe we daarna nog van Brazilië wonnen en brons pakten gaf ook veel voldoening. Ik had samen met Stefan de Vrij het gevoel dat we niet te passeren waren. Dat is een machtig mooi gevoel. We voelen elkaar feilloos aan", zegt de routinier, die geniet van het spel van De Vrij bij Lazio en hem nog wil gaan bezoeken in Rome.