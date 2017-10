Advocaat ziet middenvelder in vorm geblesseerd afhaken bij Oranje

Het Nederlands elftal moet het dinsdagavond doen zonder Davy Pröpper. De middenvelder is geblesseerd afgehaakt voor het WK-kwalificatieduel met Zweden, dat door Oranje met zeven doelpunten verschil gewonnen moet worden om uitzicht te houden op kwalificatie voor het WK in Rusland. Pröpper kampt met een bovenbeenblessure.

Het wegvallen van Pröpper is een tevenvaller voor bondscoach Dick Advocaat. In zijn laatste twee WK-kwalificatieduels was de middenvelder van Brighton & Hove Albion driemaal trefzeker. Tegen Bulgarije (3-1) scoorde de ex-PSV’er twee keer, tegen Wit-Rusland (1-3) maakte hij afgelopen zaterdag de openingstreffer. Tegen Zweden zit hij op de tribune.

Advocaat zou volgens het Algemeen Dagblad diverse wijzigingen doorvoeren in zijn basiselftal voor de wedstrijd tegen Zweden ten opzichte van het duel met de Wit-Russen. Pröpper zou naar verwachting wel starten in de basis. Het is onduidelijk door wie hij vervangen wordt.