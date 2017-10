Zweedse oud-Ajacied taxeert Oranje: ‘Advocaat zet niet iets neer’

Oranje staat voor de schier onmogelijke taak om dinsdagavond met zeven doelpunten verschil te winnen van Zweden om kans te blijven maken op het WK in Rusland. Stefan Pettersson, die in de jaren tachtig en negentig 194 wedstrijden voor Ajax speelde en 98 keer het net wist te vinden, ziet dat Oranje in een lastige fase zit: "De situatie is verontrustend en men is gespannen, want het is al een aantal jaar heel slecht met hen gesteld."

"Ze zijn zeker nog heel sterk, maar er moet echt wel kwaliteit worden toegevoegd", aldus de oud-aanvaller van de Amsterdammers in gesprek met Fotbollskanalen. "De spelers zijn individueel heel bekwaam, maar ze moeten een team gaan vormen. Zweden is momenteel zo sterk vanwege de teamspirit. Ze zijn zo sterk dat ze niet zullen capituleren tegen Oranje."

"De tendens in Nederland is hard. Er zijn veel Nederlanders die zeggen wat ze denken. Ze denken dat ze heel vaak gelijk hebben. Er zijn veel conflicten en controverses rond het nationale team de afgelopen jaren. Het is een ander klimaat dan in Zweden. De journalisten daar weten meestal waar ze het over hebben en Oranje heeft bepaalde leiders nodig om hun goed van repliek te dienen."

Pettersson denkt niet dat Dick Advocaat de redder is die Oranje nodig had: "Hij zet niet iets neer. Hopelijk krijgt hij weer het respect van de spelers. Ze moeten meer als team opereren. Niemand neemt de verantwoordelijkheid op zich. Ze hoopten dat Advocaat hen de juiste richting zou geven, maar dat is voorlopig niet aan de orde."