Dost kan in januari naar de Premier League

In aanloop naar het WK wil Thomas Vermaelen weer aan spelen toekomen, waardoor hij in de winterstop wil vertrekken. Anderlecht heeft beste papieren om de ex-Ajacied binnen te hengelen. (Sport)

De uitschakeling van Wales in de WK-kwalificatie is hard aangekomen. Bondscoach Chris Coleman heeft tijd nodig om over zijn toekomst na te denken en zou ook in de Premier League aan de slag kunnen gaan. (Sky Sports)