Kaká hint naar afscheid: ‘Ik heb geen plezier meer in het voetballen’

Kaká is mogelijk bezig aan zijn laatste maanden als profvoetballer. De Braziliaanse middenvelder van Orlando City uit de Major League Soccer denkt eraan zijn schoenen aan de wilgen te hangen. In een interview met Globo Esporte geeft hij aan het plezier in het voetballen kwijt te zijn en hij op 35-jarige leeftijd er fysiek niet goed meer voor staat.

Eind vorige week kondigde Andrea Pirlo zijn afscheid als voetballer al aan en nu lijkt het de beurt aan Kaká. “Ik heb geen plezier meer in het voetballen”, aldus de ex-middenvelder van onder meer AC Milan en Real Madrid. “Na iedere wedstrijd heb ik pijn. Mijn lichaam kan het niet meer aan en op 35-jarige leeftijd is het lastig om iedere keer weer te herstellen.”

Pirlo stopt in december met voetballen, zodra zijn contract bij New York City FC afloopt. Kaká doet mogelijk hetzelfde, want nog een seizoen in de MLS is wellicht niet aan hem besteed. Mocht het tot een einde komen, dan duikt Kaká misschien het trainersvak in. “Ik zou graag een carrière zoals Zinédine Zidane hebben. Hij stopte met voetballen, nam de tijd en kwam erachter dat hij trainer wilde worden. Hij begon in de jeugdopleiding van Real Madrid en zo’n pad zou ik ook wel willen volgen.”