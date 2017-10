‘Als Rutten td wordt, zal Ten Hag zeker genoemd worden als bondscoach’

Als het aan Arnold Bruggink ligt, wordt Fred Rutten de nieuwe technisch directeur van de KNVB. De analist is van mening dat er behoorlijk vernieuwd moet worden binnen de voetbalbond. Bruggink denkt dat dan in het kielzog van Rutten Ten Hag mee kan komen als nieuwe bondscoach.

“Het is tijd voor een nieuwe generatie, waarbij het belangrijk is dat deze mensen zich voor langere tijd willen binden aan de KNVB”, zegt de analist in gesprek met Trouw. Bruggink is van mening dat Fred Rutten een goede technisch directeur bij de KNVB zou zijn. “Rutten heeft ervaring opgedaan in het buitenland, kent het Nederlands voetbal goed en weet hoe de jeugdopleiding er voor staat.”

“Als Rutten technisch directeur wordt, zal Erik ten Hag zeker genoemd worden als nieuwe bondscoach”, vervolgt Bruggink zijn verhaal. “Maar die naam maakt mij niet eens zo veel uit. Het gaat erom dat hij graag wil en het niet als tussendoortje ziet. De KNVB heeft nu baat bij continuïteit.”