Toptalent solliciteert openlijk bij Arsenal

Henry Onyekuru gaat Anderlecht in januari mogelijk verlaten. Het Everton van de geplaagde Ronald Koeman zou de verhuurde aanvaller graag terug willen halen. (Diverse Nigeriaanse media)

Fenerbahçe overweegt zich te versterken met Berke Özer. De club volgt de doelman van Altinordu nu al langer en is niet geheel tevreden over Volkan Demirel en Carlos Kameni. (Fanatik)

Arsenal was aanwezig bij de interland tussen Rusland en Zuid-Korea. De Londenaren hebben interesse in centrale verdediger Kyung-Won Kwon van Tianjin Quanjian. (Diverse Chinese media)