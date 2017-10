Schmidt of Tuchel getipt als bondscoach: ‘Zij hebben goed werk geleverd’

De KNVB moet binnen afzienbare tijd op zoek naar een nieuwe bondscoach. Dick Advocaat suggereerde onlangs dat Ruud Gullit zijn opvolger kon worden, maar daar is Gertjan Verbeek het niet mee eens. De voormalig oefenmeester van onder meer sc Heerenveen, Feyenoord en AZ noemt Ronald Koeman, Thomas Tuchel en Roger Schmidt als de voornaamste kandidaten voor de vacature.

“Advocaat noemde Ruud Gullit als kandidaat om hem op te volgen, maar het lijkt me niet verstandig dat hij over zijn eigen graf gaat regeren. Ronald Koeman is daarvoor een topkandidaat. Maar ja, je weet niet of hij vrij komt bij Everton”, zegt Verbeek in gesprek met Trouw. Hij zou een voorstander zijn van een buitenlands bondscoach.

Tuchel zit momenteel zonder club, nadat hij afgelopen zomer moest vertrekken bij Borussia Dortmund. Schmidt heeft sinds juli de leiding bij het Chinese Beijing Guoan, waar hij tot het einde van 2019 vastligt. “Een buitenlandse bondscoach kan natuurlijk ook. Tuchel of Schmidt bijvoorbeeld. Zij hebben goed werk geleverd in Duitsland. Het gaat er vooral om dat een coach zich voor de langere termijn wil binden.”