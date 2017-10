IJsland flikt het weer: ‘We beseffen nog niet eens hoe groot dit is’

De nationale ploeg van IJsland plaatste zich maandag voor het eerst in de geschiedenis voor de eindronde van een WK. De eilandbewoners waren met 2-0 te sterk voor Kosovo en de euforie was na afloop groot, ook bij bondscoach Heimir Hallgrímsson. “Je kunt nu niet meer helder denken, je zit vooral heel erg in de emotie”, zo werd de vijftigjarige Hallgrímsson geciteerd door Visir.

“Ik ben op de eerste plaats heel erg trots op de jongens. We hebben hen gecomplimenteerd met het feit dat ze geduldig bleven en altijd in het project zijn blijven geloven. Dat geldt ook voor de rest van de staf en de fans”, aldus de coach. “Ik ben ongelooflijk trots dat ik deel uitmaak van deze groep die iets bereikt waarvan we zelf nog niet eens beseffen hoe groot dit eigenlijk is. Ik ben ongelooflijk trots, vreselijk trots”

IJsland 🇮🇸 is straks met 334.000 inwoners het kleinste land OOIT op een WK. APPLAUS👏 voor deze helden! Geplaatst door voetbalzone op maandag 9 oktober 2017

“Dit is geweldig”, concludeerde Jóhann Berg Gudmundsson, rechtsbuiten van Burnley. “Ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen. We gaan gewoon naar het WK, dat is het enige wat telt. Dit is de droom van alle IJslanders geweest die geïnteresseerd zijn in voetbal. Het WK is het grootste wat er is in de voetballerij en daar zijn wij straks bij. Ik kan niet wachten op volgend jaar zomer en hoop dat we het dan nóg beter gaan doen dan momenteel.”

Linkshalf Birkir Bjarnason vindt de kwalificatie voor het WK een grotere prestatie dan het behalen van het EK van vorig jaar zomer: “Dit is veel groter. We zijn altijd rustig gebleven, maar moesten het natuurlijk wel afmaken.” Verdediger Kári Árnason: “Dit is het grootste wat je kunt bereiken, wie je ook bent en waar je ook speelt. Ik kan momenteel niet gelukkiger zijn, want het WK is het grootste podium dat er is.”