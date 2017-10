PSV’er glundert na debuut: ‘Dit is wat ik altijd heb gewild’

Kyan van Dorp maakte maandagavond zijn officieuze debuut in het eerste elftal van PSV. De doelman stond negentig minuten tussen de palen in de oefenwedstrijd tegen CF Pachuca (0-0) en keek na afloop met tevredenheid terug op zijn debuut.

Van Dorp kreeg na de training van keeperstrainer Ruud Hesp te horen dat hij zou starten: “Hij zei dat ik goed had getraind en het verdiende. Daarna kreeg ik kippenvel over mijn hele lichaam. Bij de opkomst voor zoveel mensen heb ik enorm genoten. Dit is wat ik altijd heb gewild”, zegt hij tegen het Eindhovens Dagblad.

Van Dorp keept normaal gesproken voor de Onder-19 van PSV, maar ziet het niet als een stap terug dat hij zich daar binnenkort weer moet melden: “Dit spoort alleen maar aan en ik neem deze ervaring zeker mee naar de kleedkamer. Het was fantastisch om mee te maken.” De zeventienjarige Van Dorp speelde eerder voor SV Houten.