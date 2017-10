Spanje sluit af met zondagsschot Illarramendi; Italië slaat laat toe

De wedstrijden in Groep G hadden evengoed schriftelijk afgedaan kunnen worden, want de kaarten waren al geschud: Spanje was zeker van deelname aan het WK en Italië zou sowieso naar de play-offs gaan. In de laatste speelronde boekte La Furia Roja maandag een 0-1 overwinning op Israël en Italië won door een relatief laat doelpunt van Antonio Candreva met dezelfde cijfers van Albanië.

Israël - Spanje 0-1

Julen Lopetegui voerde negen veranderingen door ten opzichte van de 3-0 overwinning op Albanië van afgelopen vrijdag; zo maakte Jonathan Viera zijn debuut. De bezoekers waren in de eerste helft zoals verwacht mocht worden de bovenliggende partij, maar veel grote kansen creëerden zij niet. Marco Asensio, Sergio Ramos en Pedro Rodríguez deden pogingen om er 0-1 van te maken, maar doelman Ariel Harush gaf zich niet gewonnen. Lopetegui greep daarom in en haalde Ramos in de pauze naar de kant ten faveure van aanvaller Iago Aspas.

In de tweede helft kwam het eerste gevaar van Israël, maar Tomer Hemed van Brighton & Hove Albion wist José Manuel Reina niet te verschalken. Daarna was het weer de beurt aan Spanje om een opening te vinden, maar verder dan halve kansen voor Aspas en Asensio kwam men niet. Een zondagsschot van Asier Illarramendi, na 77 minuten, bood uitkomst. De middenvelder van Real Sociedad knalde de bal vanuit de tweede lijn fraai in de verre hoek en maakte zodoende zijn eerste interlandtreffer.

Albanië - Italië 0-1

Italië won in maart met 2-0 dankzij doelpunten van Daniele De Rossi en Ciro Immobile, maar zo makkelijk als toen ging het dit keer niet. Gianluigi Buffon moest in de eerste helft handelend optreden op afstandsschoten van Elseid Hysaj en Eros Grezda, terwijl aan de andere kant Ciro Immobile na 21 minuten voor het eerste Italiaanse gevaar zorgde. Het schot van de spits werd gekeerd door Etrit Berisha. Italië kreeg in het vervolg nog wel wat mogelijkheden en claimde ook nog even recht te hebben op een strafschop, maar de bal ging niet op de stip en dus werd er voor de pauze niet gescoord.

In de tweede helft viel er wel een treffer: Candreva stond na een voorzet van Leonardo Spinazzola van Atalanta volledig vrij bij de tweede paal, kon aannemen en hard afdrukken voor de 0-1. Italië had al eerder kunnen scoren, maar onder anderen Eder had het vizier niet op scherp staan. Aan de overzijde van het veld voorkwam Buffon met enkele goede reacties een treffer van Albanië, onder meer op een zwabberend schot van linkshalf Eros Grezda. Na de 0-1 voorkwam Giorgi Chiellini met een goede ingreep nog de gelijkmaker.