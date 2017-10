IJsland is zenuwen de baas en boekt eerste WK-ticket ooit

De nationale ploeg van IJsland heeft zich voor het eerst in de historie geplaatst voor het WK. Het elftal van bondscoach Heimir Hallgrímsson verzekerde zich dinsdagavond dankzij een thuiszege op Kosovo van de eerste plaats in poule I en zal zodoende volgende zomer in Rusland van de partij zijn. Kroatië won met 0-2 bij Oekraïne en gaat zo de play-offs in.

IJsland – Kosovo 2-0

Het team van Hallgrímsson greep afgelopen weekeinde dankzij een 0-3 overwinning op Turkije de koppositie in de poule en kon de groepswinst op eigen veld tegen hekkensluiter Kosovo definitief veiligstellen. IJsland maakte een gespannen indruk in de eerste helft, maar werd op slag van rust op sleeptouw genomen door Gylfi Sigurdsson. De middenvelder van Everton kapte zijn directe tegenstander op de rand van het strafschopgebied bekwaam uit en gaf doelman Samir Ujkani vervolgens het nakijken met een hard schot: 1-0.

IJsland had vervolgens weinig te duchten van de bezoekers en gooide het duel halverwege de tweede helft uiteindelijk definitief op slot. Ex-AZ’er Johann Berg Gudmundsson kon van dichtbij scoren na goed voorbereidend werk van Sigurdsson en bracht zijn ploeg zo definitief in veilige haven.

Oekraïne - Kroatië 0-2

Oekraïne moest winnen, maar Kroatië had aan een gelijkspel genoeg om tweede te worden in de groep. De bezoekers pakten uiteindelijk twee punten meer dan ze nodig hadden: Andrej Kramaric kopte knap raak na een voorzet van Luka Modric en verdubbelde acht minuten later de score. De spits van TSG Hoffenheim tikte van dichtbij binnen nadat Ivan Rakitic de bal al vollerend prachtig had klaargelegd. Oekraïne was in het eerste half uur nog de bovenliggende partij geweest en kreeg toen ook enkele kansen, maar men scoorde niet en ook na de pauze wist men geen doel te treffen. In het laatste half uur liep het team van bondscoach Andriy Shevchenko dus tegen twee tegentreffers aan.

Finland – Turkije 2-2

De ontmoeting in Turku was een duel om des keizers baard. Turkije was zonder Arda Turan en Burak Yilmaz afgereisd naar Finland, maar had wel de beschikking over Cenk Tosun en die bewees de natie na een klein uur voetballen een grote dienst. De spits van Besiktas had een fraaie kapbeweging in huis en legde het leder vervolgens van net buiten het strafschopgebied in de rechterhoek. Paulus Arajuuri tekende een kwartier voor tijd voor de gelijkmaker, maar Tosun bracht Turkije met zijn tweede doelpunt van de avond vrijwel onmiddellijk weer op voorsprong. Dat was door een late goal van Joel Pohjanpalo echter niet voldoende voor een Turkse zege.

frameborder="0" allowTransparency="true">