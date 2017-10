‘Wesley Sneijder moet stoppen met voetballen of terugkeren bij Ajax’

Wesley Sneijder tekende afgelopen zomer een contract met OGC Nice nadat hij niet langer gewenst was bij Galatasaray, maar beide partijen beleven vooralsnog weinig plezier aan de samenwerking. De 33-jarige Oranje-international maakte op 26 augustus voor het laatst zijn opwachting in de basiself van les Aiglons en een groot deel van de lezers van Voetbalzone denkt dat het beste er wel vanaf is bij Sneijder.

De afgelopen week kon er op onze frontpage gestemd worden op de poll: Wesley Sneijder heeft een aflopend contract bij OGC Nice (met een optie op een tweede jaar) en komt weinig aan spelen toe. Wat moet hij na dit seizoen doen? Van de 19809 stemmers stelt liefst 45% dat de middenvelder na zijn avontuur in de Allianz Riviera een punt moet zetten achter zijn loopbaan.

Verder is 34% van de stemmers van mening dat de recordinternational van het Nederlands elftal er goed aan zou doen terug te keren bij Ajax. Hij sprak nadat zijn contract ontbonden werd bij Galatasaray al met de Amsterdamse clubleiding, maar koos er toen uiteindelijk voor een contract te tekenen bij Nice. Sneijder stroomde door uit de jeugdopleiding van Ajax en speelde tot 2007 in de Eredivisie 126 wedstrijden voor de club, waarin hij goed was voor 43 doelpunten en 35 assists.

Slechts 11% van de stemmers ziet Sneijder graag bij Nice blijven of hem naar een andere club in een Europese topcompetitie vertrekken, terwijl tot slot eenzelfde percentage stemmers voor iets anders zou opteren. Voorlopig moet de vedette eerst bij Nice weer terugkeren op het gewenste niveau. “Sneijder is niet fit” zei trainer Lucien Favre onlangs. “Hij begon pas laat met de voorbereiding. Daarna had hij een blessure. Nu spelen we 4-4-2 en het is voor hem lastig daarin een plek te verwerven. We spelen in een ander systeem”,