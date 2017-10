Belg aangedragen als nieuwe bondscoach Oranje: ‘Iets nieuws, iets verfrissends’

De KNVB moet binnenkort vrijwel zeker op zoek naar een nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal, daar het contract van Dick Advocaat halverwege volgende maand afloopt. Volgens Youri Mulder zou de voetbalbond er in de zoektocht naar een opvolger van Advocaat goed aan doen te informeren bij Michel Preud'homme.

De Belgische oefenmeester zit na zijn vertrek bij Club Brugge in mei van dit jaar zonder club en was eerder in Nederland werkzaam bij FC Twente. Preud'homme zwaaide in het seizoen 2010/11 de scepter bij de Enschedese club en won toen de KNVB-beker en de Johan Cruijff Schaal. Volgens Mulder zou de oud-doelman dan ook een uitstekende optie zijn voor de KNVB.

"Hij is vrij. Ik denk dat het een heel goede trainer is", vertelt de analist bij Ziggo Sport. "De grote vraag is of hij met de druk om kan gaan. Dat weet je van tevoren nooit, maar op mij maakt hij een uitstekende indruk. Het is iets nieuws, iets verfrissends. Hij heeft het overal goed gedaan."