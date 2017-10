Barcelona zet drie spelers op transferlijst

Juventus gaat de strijd met Internazionale aan inzake de diensten van Issa Diop. De jonge centrale verdediger van Toulouse staat ook in de belangstelling van Arsenal en Tottenham Hotspur. (Corriere dello Sport)

Arda Turan, Thomas Vermaelen en Paco Alcácer worden in de winterse transfermarkt op de transferlijst gezet.

Internazionale hoopt zich te versterken met Guilherme Arana. De linkerverdediger van Corinthians was eerder ook al in beeld bij Atlético Madrid, Schalke 04 en Tottenham Hotspur. (Ora Bolas)