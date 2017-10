Gemiste kansen van De Jong breken PSV op in oefenwedstrijd

PSV is er niet in geslaagd om de vriendschappelijke wedstrijd tegen CF Pachuca, de ex-werkgever van Hirving Lozano, winnend af te sluiten. De huidige nummer één van de Eredivisie bleef maandagavond in het eigen Philips Stadion steken op een doelpuntloos gelijkspel (0-0). Luuk de Jong maakte zijn eerste minuten sinds 17 september, maar kon het verschil niet maken.

Phillip Cocu liet Kyan van Dorp voor het eerst aantreden in het eerste elftal; de zeventienjarige doelman keept normaal gesproken bij de Onder-19 van de Eindhovenaren. De ruim tienduizend supporters zagen in de slotfase ook nog Joey Konings en Mathias Verreth hun officieuze debuut maken voor PSV 1, maar zagen geen doelpunten.

In de eerste helft van de benefietwedstrijd, voor de door natuurgeweld getroffenen in Mexico, kwam het eerste gevaar van de thuisploeg: aanvoerder De Jong kopte de bal na een voorzet van Cody Gakpo recht in de handen van Alfonso Blanco. De Jong zou in het vervolg van de eerste helft nog twee kansen krijgen, maar liet die liggen. Gakpo en Franco Jara doken ook nog op voor het vijandelijke doel, maar hadden het vizier evenmin op scherp staan.

In de tweede helft bleef PSV de bovenliggende partij, zonder groots te spelen. In de eerste twintig minuten waren Gakpo en Dante Rigo dicht bij een doelpunt; zo mikte laatstgenoemde uit een vrije trap rakelings naast. In de laatste 25 minuten gebeurde er niet veel meer, al kreeg verdediger José Esquivel nog wel een rode kaart van scheidsrechter Dennis Higler omdat hij op de voet van invaller Konings was gaan staan.