‘Advocaat grijpt hard in en voert vier wijzigingen door voor slotduel'

Bondscoach Dick Advocaat lijkt de nodige veranderingen aan te gaan brengen in de opstelling van het Nederlands elftal voor het WK-kwalificatieduel van dinsdagavond met Zweden. Liefst vier van de elf spelers die afgelopen weekeinde nog aan de aftrap verschenen in en tegen Wit-Rusland, zouden in het laatste kwalificatieduel genoegen moeten nemen met een reserevol.

Oranje won zaterdag weliswaar met 1-3 in Borisov, maar maakte bij vlagen een apathische indruk. Dat lijkt Daryl Janmaat, Karim Rekik, Georginio Wijnaldum en Vincent Janssen hun plek in de basiself te kosten. Joël Veltman, Matthijs de Ligt, Davy Klaassen en Bas Dost kunnen daardoor rekenen op een basisplaats, baseert de NOS op de training van maandag.

Het Nederlands elftal staat dinsdagavond in de Amsterdam ArenA voor een schier onmogelijke opgave. Alleen een overwinning met minimaal zeven doelpunten verschil zou voldoende zijn om Zweden voorbij te gaan in de poule en zo kwalificatie voor de play-offs voor het WK van volgend jaar in Rusland veilig te stellen.

Vermoedelijke opstelling Oranje: Cillessen; Veltman, De Ligt, Van Dijk, Blind; Klaassen, Pröpper, Vilhena; Robben, Dost, Babel