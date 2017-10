Mokerslag voor Roda JC: tweetal moet negen maanden revalideren

Robert Molenaar kan voorlopig niet beschikken over Célestin Djim en Mitchel Paulissen. Roda JC Kerkrade communiceert maandagavond namelijk dat de rechtsbuiten en aanvallende middenvelder hun voorste kruisband hebben afgescheurd.

Roda verloor donderdag met 2-0 van Sint-Truiden en de 22-jarige Djim raakte in dat duel geblesseerd. Een mri-scan bracht vrijdag reeds aan het licht dat de voorste kruisband is afgescheurd en dat er een scheurtje zit in de meniscus, waardoor de Belg een streep kan zetten door de rest van het seizoen.

Ook de twee jaar oudere Paulissen moet lang revalideren. Hij blesseerde zich in de met 1-2 gewonnen competitiewedstrijd tegen Sparta Rotterdam en liet zich vijf minuten voor het einde van de eerste helft vervangen door Gyliano van Velzen. “De revalidatie van beide spelers zal ruim negen maanden duren. We wensen beide spelers beterschap”, aldus Roda.