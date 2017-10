'Assad interesseert zich niet voor voetbal, soms moeten we naar McDonald's'

De nationale ploeg van Syrië is dichter dan ooit bij deelname aan een WK. Dinsdag wacht de return van een dubbele ontmoeting met Australië, waarna een tweeluik met de nummer vier uit de Noord- en Midden-Amerikaanse kwalificatiegroep nog de enige te nemen horde is richting het eindtoernooi van volgend jaar in Rusland. Dat het elftal van bondscoach Ayman Hakeem überhaupt zo ver is gekomen, mag echter een wonder heten, stelt Sanharib Malki.

De ex-spits van Roda JC Kerkrade maakt inmiddels weliswaar geen deel meer uit van de Syrische selectie, maar hij was in het verleden wel goed voor 6 doelpunten in 29 interlands. Bang om op het WK als politiek middel van de omstreden president Bashar al-Assad te dienen, is de momenteel clubloze Malki niet. "Geloof me: Assad interesseert zich helemaal niet voor voetbal", vertelt hij in gesprek met De Volkskrant. "ls hij ons elftal echt zo belangrijk had gevonden om een boodschap mee uit te dragen, had hij wel voor betere omstandigheden gezorgd."

Malki stelt dat de omstandigheden waaronder de Syrische voetballers zich voorbereiden allerminst ideaal zijn. "We dragen kleding van een tweederangs merk, trainen op gras dat zo hoog is dat de bal er in verdwijnt en hebben niet eens een kok als we in het buitenland zitten. Soms moeten we naar de McDonald's omdat het eten niet goed is", legt hij uit. Aan bedanken voor de nationale ploeg denkt Malki voorlopig echter niet. "Ik ben 33, dit is mijn laatste kans om ooit op een WK te spelen. Die wil ik niet voorbij laten gaan door politieke statements."