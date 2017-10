KNVB biedt excuses aan: ‘Sorry Dennis, dat was niet zo handig’

“Sorry, Dennis van Harkemase Boys. Dat was niet zo’n handig bericht.” De KNVB heeft via Twitter zijn verontschuldigingen aangeboden voor een artikel dat de voetbalbond eerder op de maandag had gepubliceerd over Dennis van Duinen.

Van Duinen miste zaterdag bij een 1-0 voorsprong voor Harkemase Boys een kans voor open doel. Zijn ploeg verloor vervolgens nog met 2-3 van SV Capelle en de misser van de twintigjarige linksbuiten ging de hele wereld over. De KNVB haalde de misser maandag in een bericht op de eigen website aan: “Het is voor de gemiddelde amateurvoetballer een droom om de landelijke, de Spaanse en de Britse pers te halen.”

“Maar of Van Duinen zo blij met de aandacht moet zijn? Hij is ‘wereldnieuws’ sinds zijn afschuwelijke misser, afgelopen zaterdag.” De KNVB voegde daar ook nog een tweet aan toe: “MooieMaandag | Blunderende Dennis de wereld over”, zo schreef men. Harkemase Boys reageerde vilein: “Blunderende KNVB niet de wereld over.” De KNVB bood vervolgens zijn excuses aan voor de eerdere berichtgeving over Van Duinen.