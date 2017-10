Messi maakt kans op zesde Ballon d'Or; ook 'Auba' en Cavani op het lijstje

Lionel Messi maakt dit jaar wederom kans op het winnen van de Ballon d'Or. De Argentijn won de prijs al vijf keer eerder en mag dit jaar wederom hopen op de eretitel. Naast Messi maakte France Football zonet ook vier andere kanshebbers bekend: Pierre-Emerick Aubameyang, Edinson Cavani, Mats Hummels en Karim Benzema.

Messi is al jarenlang het uithangbord van Barcelona. De Argentijnse dribbelaar annex spelmaker scoort aan de lopende band en vormde enkele seizoenen lang het gevaarlijke aanvalstrio met Luis Suárez en Neymar, die ook zijn genomineerd. Naast Messi is ook Aubameyang, topscorer van de Bundesliga, genomineerd. De aanvaller van Borussia Dortmund dreigt echter net als de sterspeler van Barcelona het WK in Rusland te moeten missen.

Cavani was op schot bij Paris Saint-Germain vorig voetbaljaargang en ook in het lopende seizoen imponeert de Uruguayaan met zijn rendement. Mats Hummels werd vorig jaar met Bayern München kampioen van Duitsland en staat ook op de lijst van genomineerden, terwijl Karim Benzema, die met Real Madrid de Champions League won en de Spaanse landstitel pakte, het vijftal compleet maakt.

Gedurende de dag worden er om de paar uur vijf nieuwe namen bekendgemaakt. France Football maakte eerder al bekend dat Neymar, Paolo Dybala, Luka Modric, N'Golo Kanté, Marcelo, Suárez, Dries Mertens, Philippe Coutinho, Jan Oblak, Sergio Ramos, Harry Kane, Edin Dzeko, David de Gea, Robert Lewandowski, Kevin De Bruyne, Gianluigi Buffon, Antoine Griezmann, Toni Kroos, Sadio Mané en Radamel Falcao kans maken op de eretitel. Om 19.15 uur worden de namen van de laatste vijf spelers verwacht.