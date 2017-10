‘Hij heeft veel meegemaakt bij Ajax, je staat met een baas op het veld’

De beloften van Ajax boekten vrijdag een 2-1 overwinning op de leeftijdsgenoten van FC Utrecht en Siem de Jong maakte de openingstreffer. De aanvallende middenvelder volleerde raak na een voorzet van Mees de Wit en kan op de complimenten rekenen van de middenvelders Azor Matusiwa en Damil Dankerlui.

Dankerlui vertelt voor de camera van Ajax TV het ‘een grote eer’ te vinden om met de 28-jarige De Jong op het veld te staan: “Hij heeft veel meegemaakt bij Ajax. Je hebt met hem het gevoel dat je met een baas op het veld staat”, aldus de 21-jarige middenvelder, die van nature een linkerverdediger is.

“Hij heeft de derde ster naar Amsterdam gebracht”, aldus Dankerlui, die bijval krijgt van zijn twee jaar jongere collega Matusiwa: “Het is best een bijzondere speler. Je merkt dat hij heel veel ervaring en rust meebrengt op het veld en dat is ook wel lekker.” Jong Ajax staat door de overwinning op FC Utrecht na acht speelronden met twintig punten op de eerste plaats.

De Jong, zesvoudig international van het Nederlands elftal, kwam dit seizoen 173 minuten in actie. Hij deed twee keer mee met het eerste elftal en één keer in de Jupiler League. In die drie duels was hij overigens wel goed voor twee doelpunten en twee assists. De Jong tekende in de zomer een contract tot de zomer van 2020 in de Johan Cruijff ArenA.