‘Ik kan zeggen dat hij de Ballon d'Or móét winnen, zo getalenteerd is hij’

Kylian Mbappé maakte afgelopen zomer de overstap van AS Monaco naar Paris Saint-Germain. De jonge aanvaller, die dit seizoen wordt gehuurd door PSG, wordt door veel critici beschouwd als een van de grootste talenten ter wereld en ook Eric Abidal ziet heel veel potentie. De voormalig verdediger van Barcelona ziet in Mbappé een toekomstig winnaar van de Ballon d'Or.

“Ja, dat kan hij”, antwoordt Abidal bij een FIFA-evenement op de vraag of Mbappé de felbegeerde prijs kan binnenslepen. “Maar ik kan ook zeggen dat hij dat móét doen, want hij heeft veel talent. Hij is nog maar achttien jaar. PSG heeft een van de beste spelers van zijn leeftijdscategorie gehuurd, dus hij verdient een goede carrière. Maar hij moet er wel voor werken. Talent is niet genoeg, je moet iedere dag arbeid leveren."

“En met Neymar en andere geweldige spelers om zich heen moet hij veel kunnen leren. Ik ben Frans en hij ook, dus ik hoop dat hij over een paar jaar titels gaat winnen met zijn club. Ook persoonlijke prijzen, zoals de Ballon d’Or”, concludeert Abidal. Mbappé is reeds genomineerd voor de Golden Boy-award en moet met onder anderen Ousmane Dembélé, Marcus Rashford, Kasper Dolberg en Steven Bergwijn strijden om de eretitel van beste talent uit Europa.